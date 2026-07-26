Москва26 июл Вести.Среди операторов БПЛА проявляется повышенная духовная потребность, поскольку в ходе боевых действий за цифровой камерой они не "чувствуют человеческую душу". Об этом заявил ИС "Вести" ветеран спецоперации Гавриил Дорошин.

Оператор БПЛА все это видит, переживает через цифровую камеру; он не видит, не чувствует эту душу человеческую… Поэтому они даже не понимают, что напротив них есть человек. Я просто командовал отрядом БПЛА. У меня было очень много ребят-операторов, которые после двух-трех месяцев на фронте говорили: "А можно с тобой поехать в церковь, в храм?" Потому что они чувствуют эту духовную потребность пояснил Дорошин

Он подчеркнул, что военнослужащие не должны забывать о гуманности.

Гавриил Дорошин — уроженец Франции и потомок императора Николая I. Ветеран служил командиром группы операторов БПЛА в зоне СВО.