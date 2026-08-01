Боец Громов рассказал, почему на фронте не используют технику для десантирования

Боец ВС РФ объяснил, почему на фронте не используют технику для десантирования Боец Громов рассказал, почему на фронте не используют технику для десантирования

Москва1 авг Вести.Использование техники для десантирования бойцов на нужную позицию в зоне специальной военной операции (СВО) сейчас нерезонно. Об этом ИС "Вести" заявил военнослужащий ВС РФ Владислав Громов.

[Это] нерезонно. Это и мы в один конец, и техника в один конец, потому что небо очень грязное и земля очень грязная, насыпано очень всего много. Как говорится, от маленькой зажигалочки до ТМ-ки полностью вся земля усыпана, всем. И не прекращают засыпать сказал он

Ранее офицер ВС РФ Иван Чернышов заявил, что в 2022 году в зоне специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие могли штурмовать, заведя группы на бронетехнике, а сейчас это сделать невозможно из-за большой активности беспилотников противника.