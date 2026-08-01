Москва1 авгВести.Использование техники для десантирования бойцов на нужную позицию в зоне специальной военной операции (СВО) сейчас нерезонно. Об этом ИС "Вести" заявил военнослужащий ВС РФ Владислав Громов.
[Это] нерезонно. Это и мы в один конец, и техника в один конец, потому что небо очень грязное и земля очень грязная, насыпано очень всего много. Как говорится, от маленькой зажигалочки до ТМ-ки полностью вся земля усыпана, всем. И не прекращают засыпатьсказал он
Ранее офицер ВС РФ Иван Чернышов заявил, что в 2022 году в зоне специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие могли штурмовать, заведя группы на бронетехнике, а сейчас это сделать невозможно из-за большой активности беспилотников противника.