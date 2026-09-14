Священник Сорокин о вере на фронте: когда смерть близко - и Бог очень близко

Прошедший СВО священник рассказал, почему на фронте почти нет неверующих Священник Сорокин о вере на фронте: когда смерть близко - и Бог очень близко

Москва14 сен Вести.На фронте ощущается близость к смерти и к Богу, и поэтому там почти нет неверующих. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" священник Калужской епархии, ветеран специальной военной операции (СВО) Александр Сорокин.

В СВО Александр Сорокин принимал участие в 2023 году, а сейчас служит в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Обнинске.

Был замкомандира роты по политической части. Полгода на "передке", в обороне, слава богу, на Кинбургской косе. Ну вот - живой-здоровый, с казачьими наградами и наградой Дмитрия Донского, патриаршей медалью ордена. Слава Богу, ребята мои воюют, рота моя до сих пор действующая. Командир воюет, слава Богу, большинство еще живы-здоровы, успешно двигаются, освобождали Курскую область. Сейчас продолжают уже на вновь присоединенных территориях врага бить сообщил он

Он прокомментировал распространенное мнение о том, что на фронте не бывает неверующих.

Был у нас один язычник, который потом передумал очень резко и вернулся в православие. А так - ну, ребята, которые не были крещеные, а собирались креститься… Неверующие бывают, но очень редко - в основном все начинают молиться. Даже те, которые очень сильно, едко относились к христианству на гражданке - на "передке" их пронимает, и нормально начинают молиться. Говорят: "Батюшка, я молиться начал". Я говорю: "Молодец, я знал, что ты будешь молиться" рассказал Сорокин

Священник рассказал, что, по его мнению, является этому причиной.

Когда смерть близко - и Бог очень близко на самом деле. Ты переоцениваешь жизнь, начинают какие-то мелочи, какая-то шелуха отпадать, начинаешь понимать, что главное в жизни. Какие-то ценности становятся на свое место, вот так скажем. Поэтому. Ну, и Бог [способствует] сказал священнослужитель

Ранее управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий в интервью ИС "Вести" назвал совершенно особенным и чудесным событием недавнее обретение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского.