Москва14 сен Вести.Недавнее обретение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского может быть предвестником скорой победы армии России в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в интервью ИС "Вести" ветеран СВО и войны в Афганистане, школьный учитель географии Эдуард Краснов.

Свой комментарий он дал в храме Христа Спасителя в Москве, где ветераны и участники СВО смогли помолиться перед мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. Краснов ответил на вопрос, можно ли считать обретение мощей Дмитрия Донского знаком скорой победы на фронте.

Я думаю, да, и не зря вот именно сейчас это идет - я думаю, что все-таки это какой-то сигнал определенный к тому, что [победа] близко все-таки, наверное. Мы верим, по крайней мере, в это - что пора уже завершать, все устали. Победа - мы ее ощущаем, вот это приближение ощущается по-любому. И по новостям, и по сигналам друзей, которые там остались, да и просто, наверное, от всего, что происходит сейчас. Я считаю, это все знаково, это важно, это нужно. Поэтому мы и здесь поделился Краснов

Тем временем священник Калужской епархии и ветеран СВО Александр Сорокин рассказал ИС "Вести" о том, почему на фронте почти не бывает неверующих.