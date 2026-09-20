Москва20 сен Вести.Долгое время в России создавался нарратив, что на крестные ходы собираются одни "мракобесы, бабки и неудачники", но сегодня ситуация кардинально поменялась. Такое мнение выразил автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

Создавали образ православного человека как такого слегка полоумного, неумытого, городского дурачка. Причем это делалось осознанно, абсолютно. Сейчас я вижу, как с некоторым удивлением многие люди для себя замечают, что на крестный ход пришли и молодежь, и состоявшиеся вполне себе, такие состоятельные мужики с женами, с детьми [, которые показывают], что православие — это молодость, что быть православным круто. И я понимаю, что для какого-то количества людей — это совершенно невероятное открытие, что, оказывается, крестные ходы, церковь православия — это модно, это стильно, умно, это красиво сказал Медведев

При этом, добавил он, в храмах стало гораздо больше мужчин.

Я подтверждаю. То есть это такая точка сборки русского народа, и вот сегодня, в годину (в пору. - Прим. ред.) тяжелых испытаний, церковь, крестные ходы — это те места, где люди вдруг с другой стороны смотрят на себя. Нам в общении с молодежью важно не перемудрствовать, не перенудить, не переусердствовать в назидании. Человек пришедший, увлекающийся, он все равно рано или поздно сам все поймет, до всего дойдет. Его чуть-чуть подправлять надо отметил Андрей Медведев

Ранее председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Ставропольской митрополии РПЦ, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в беседе с ИС" Вести" также сообщил, что в церквях стало появляться больше молодых людей.