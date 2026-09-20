Москва20 сен Вести.Диалог между властью и церковью – это диалог о том, как построить страну, где никогда не произойдет ничего похожего на открытие Олимпиады во Франции. Таким мнением поделился автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

По его словам, невозможно строить будущее, не понимая, где твои корни, не понимая, из чего выросли те смыслы, на которые мы опираемся как государство. Невозможно представить наше представление о добре и зле без Евангелия, невозможно представить нашу культуру без той базы, которая вырастает из русской иконописи, подчеркнул журналист Медведев.

Политика — это просто часть жизни, если она отказывается от каких-то своих базовых христианских смыслов, то мы, наверное, наблюдаем те процессы, которые, как в Европе, да. И мы сегодня видим осколки той цивилизации, которую медленно подъедают с разных сторон представители той или иной модной повесточки, да, в широком спектре, там от леваков до ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). И что от этой культуры остается не очень понятно. Вообще диалог между властью и церковью — это не диалог про то, где мы строим, сколько храмов. Это диалог про то, как нам вместе сделать так и построить такую страну, в которой никогда не случится ничего похожего, ну, допустим, на открытие Олимпиады в Париже. Чтобы этого не случилось, мы должны четко понимать на какие ценности мы опираемся, исходя из этих ценностей принимать и законы. То есть одно неразрывно связано с другим пояснил Медведев

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