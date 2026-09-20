Москва20 сен Вести.В православных людей на Украине вшили код всего антирусского, поэтому продолжаются обстрелы храмов и убийства священников. Такое мнение выразил автор ИС "Вести" Андрей Медведев, отвечая на вопрос, когда закончится уничтожение православных храмов на Украине.

При этом, отметил Андрей Медведев, Россия должна устранить угрозу для русских людей и навсегда "прибить гвоздями" безопасность страны, как государства.

Почему они стреляют по храмам? Мы вот думаем, православные люди же… Но с ними произошла какая-то страшная вещь. Кого-то сломали, кого-то перепрошили, кто-то встроился в общий контекст, мол, ты должен обязательно быть антирусским. Если ты антирусский, антироссийский, если ты антагонист всего русского, значит ты должен ненавидеть русскую церковь сказал журналист

Он добавил, что на Украине обстреливают храмы, убивают священников, в Лавре устраивают кулинарные шоу, бесноватые люди пляшут под антироссийскую песню.

Когда человек, говорящий на русском, думающий на русском, выросший из русской цивилизации, говорит себе: "Я не русский", значит он отвергает, извергает из себя все, в том числе и веру, и церковь. Это культ, который возникает на Украине подчеркнул он

По словам Андрея Медведева, на Украине определяют "правильное православие".