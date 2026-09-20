Москва20 сенВести.В православных людей на Украине вшили код всего антирусского, поэтому продолжаются обстрелы храмов и убийства священников. Такое мнение выразил автор ИС "Вести" Андрей Медведев, отвечая на вопрос, когда закончится уничтожение православных храмов на Украине.
При этом, отметил Андрей Медведев, Россия должна устранить угрозу для русских людей и навсегда "прибить гвоздями" безопасность страны, как государства.
Почему они стреляют по храмам? Мы вот думаем, православные люди же… Но с ними произошла какая-то страшная вещь. Кого-то сломали, кого-то перепрошили, кто-то встроился в общий контекст, мол, ты должен обязательно быть антирусским. Если ты антирусский, антироссийский, если ты антагонист всего русского, значит ты должен ненавидеть русскую церковьсказал журналист
Он добавил, что на Украине обстреливают храмы, убивают священников, в Лавре устраивают кулинарные шоу, бесноватые люди пляшут под антироссийскую песню.
Когда человек, говорящий на русском, думающий на русском, выросший из русской цивилизации, говорит себе: "Я не русский", значит он отвергает, извергает из себя все, в том числе и веру, и церковь. Это культ, который возникает на Украинеподчеркнул он
По словам Андрея Медведева, на Украине определяют "правильное православие".
Есть, мол, правильное православие — это украинское, есть неправильное — это москальское. Есть, мол, правильные храмы — это наши. Вот наш Христос — он правильный. А у них, у москалей, - неправильные, поэтому мы эти храмы будем расстреливать. Это в чистом виде сектантство. Это очень напоминает специфические культы, которые есть у мексиканских наркокартелейсказал он