Эксперт обозначил разницу между русскими и украинцами по реакции на видео Эксперт указал на разницу реакций русских и украинцев на атаки противника

Москва17 июл Вести.Реакция на видео из зоны вооруженного конфликта показывает базовое отличие русских от украинцев. Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

В качестве примера журналист привел реакцию российской аудитории на видео взрыва склада боеприпасов под Киевом.

Картинка, конечно, жуткая. Но, что хочу заметить. Реакция в России на это видео очень ровная. Ну да, взрыв огромный, ну да, прилетело. Но это война. Ничего не поделать. Никто не лепит глумливые мемасики, не бежит делать фотосессию на фоне постера со взрывом, не подают в барах коктейль под названием, например, "Киевский бабах". В этом и состоит базовое отличие русского от политических и нравственных украинцев заявил Медведев

Ранее в соцсетях появилось видео удара ВС РФ по складу ВСУ в городе Вишневое под Киевом. Расположенный там завод "Визар" попал под обстрел на прошлой неделе. В результате попадания начался настоящий огненный дождь с летящими с неба горящими обломками, разбрасывающими вокруг искры.