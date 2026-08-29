Москва29 авг Вести.Разрушение инфраструктуры на Украине – это результат идиотизма руководства страны. Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX, комментируя удары ВС РФ по территории противника.

Журналист напомнил, что российские власти долго не принимали решение об ударах, однако "терпение кончилось даже у самых терпеливых".

Снос инфраструктуры на Украине – это результат идиотизма руководства бывшей Украины же. Потому, людям можно лишь посочувствовать. Даже тем, кто желает "шоб вся русня здохла". Точнее, этим особенно. Ибо скудоумные. Впрочем, руководству бывшей Украины еще в Стамбуле предложили все решить миром. Но потужность и вера в белого барина помешала. И ощущение собственного величия. А Господь горделивых умиряет заключил Андрей Медведев

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия за сутки нанесла удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины и логистическим центрам, используемым ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.