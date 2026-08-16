Найдена связь между ударами ВС РФ по портам Украины и налетами дронов ВСУ Стало известно, от каких действий ВС РФ зависит плотность залпов дронов ВСУ

Москва16 авг Вести.Снижение числа ударов по инфраструктуре, объектам энергетики и портам Украины приводит к увеличению плотности залпов дронов ВСУ. Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Он выразил уверенность, что очередной массовый налет украинских беспилотников связан со снижением интенсивности ударов ВС РФ по Одессе и грузовому трафику.

Нынешний налет на Московскую область, строго говоря, подтверждает два тезиса. Никакой паники или отчаяния у Зеленского и его упырей нет. Есть желание убивать русских людей. Чем меньше ударов по инфраструктуре, энергетике, портам бывшей Украины, тем сильнее плотность залпа дронов ВСУ. Снизили интенсивность ударов по Одессе и грузовому трафику по неведомым нам причинам – результат такой, какой есть уверен Медведев

В ночь на воскресенье, 16 августа, российские регионы подверглись самой массированной атаке беспилотников ВСУ с начала 2026 года. По данным Минобороны РФ, системы ПВО уничтожили 822 украинских дрона над 17 регионами РФ, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее газета Die Welt сообщила, что глава киевского режима Владимир Зеленский бьет тревогу из-за дефицита ракет для Patriot перед наступлением зимы. В публикации сказано, что арсенал США истощился из-за обострения на Ближнем Востоке.

Андрей Медведев, однако, уверен, что западная пресса говорит об отчаянии Зеленского, чтобы помочь киевскому режиму получить вооружение и ввести в заблуждение россиян относительно ситуации на фронте.