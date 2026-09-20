Москва20 сен Вести.На фронте есть необходимость прийти к Богу, потому что человек находится на грани жизни и смерти. Такое мнение выразил автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

Сколько обычных русских мужиков, которые, в общем, до этого особо-то серьезно к церкви не относились? Может, вообще некрещеные были, а на фронте они становятся действительно верующими. Некоторые крестятся, потому что они понимают, что да, есть нечто большее. Трудно описать словами, когда ты находишься на грани жизни, смерти, когда ты вспоминаешь всю свою жизнь, когда все слова, смыслы, все, что ты сделал, не успел, все перед тобой, вся твоя жизнь. Ты вроде как один сам с собой, а тем не менее ты как на исповеди перед самим собой. Куда тебе идти? Конечно, вот приехал этот батюшка, ты приходишь к нему, потому что вдруг ты не успеешь какие-то вещи важные сказать для самого себя?