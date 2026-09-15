Москва15 сен Вести.Российские военнослужащие в зоне проведения СВО встретили ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Его привезли в полевой храм одного из боевых подразделений группировки войск "Север", сообщило Минобороны.

Прикоснуться к святыне одними из первых смогли солдаты, которые сейчас проходят боевую подготовку на полигоне в тылу. В честь прибытия ковчега перед военнослужащими отслужили молебен. Его возглавили военный священник Алексей Бурцев и протоиерей Александр Храмов.

Эти молитвы, которые возносятся сейчас перед этими мощами - за вас, от ваших сердец. Наша очередь пришла делать то, что делали наши с вами предки; всегда нужно помнить, что мы не первые здесь, мы лишь делаем то, что должны делать, чтобы наши дети могли жить под спокойным небом сказал Бурцев

Как отметил заместитель командира батальона с позывным Таганрог, прибытие мощей в зону подготовки бойцов значительно повышает их мотивацию и боевой дух. Он также поблагодарил за возможность прикоснуться к святыне.

Далее ковчег... отправился в полевой храм общевойсковой армии группировки войск "Север", где его встретили военные священники и военнослужащие группировки. В храме был отслужен молебен, после чего все желающие смогли прикоснуться к мощам великого князя, а также взять изображения с ликом святого, освященными непосредственно перед мощами говорится в заявлении ведомства

Начальник группы психологической работы полка с позывным Юпитер рассказал, что прибытие мощей для него и других военнослужащих – это очень знаковое событие, как праздник. Он также поделился, что сам уверовал, когда получил ранение во время одного из боев. Потеряв сознание под обстрелом вражеского миномета, он увидел, как ангел одним крылом обнимает его жену, а другим – сына.