Патриарх Кирилл: депутатам стоит помнить об ответе перед Богом за каждое дело

Патриарх Кирилл напомнил депутатам о Страшном суде и ответственности перед Богом Патриарх Кирилл: депутатам стоит помнить об ответе перед Богом за каждое дело

Москва15 сен Вести.Каждый чиновник, который получает новое, более высокое положение, должен помнить об ответственности не только перед народом, но и перед Богом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Московской городской думе, его слова приводит ТАСС.

Как отметил патриарх, каждый чиновник при подъеме по карьерной лестнице должен получить напутствие от своего начальника.

Непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело сказал предстоятель РПЦ

Патриарх подчеркнул, что не хочет пугать чиновников Страшным судом, однако обязательства перед Богом должны мобилизовывать чувство ответственности за все, что делается.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что мужчинам следует эффективнее поддерживать своих жен и отговаривать их от абортов.