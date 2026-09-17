Более 51 тыс. человек поклонились мощам святого в храме Христа Спасителя

РПЦ: мощам Спиридона Тримифунтского в Москве поклонились более 51 тыс. человек Более 51 тыс. человек поклонились мощам святого в храме Христа Спасителя

Москва17 сен Вести.Более 51 тысячи человек поклонились мощам святого Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя в Москве 16 сентября. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина.

По информации оргкомитета, 16 сентября деснице святителя Спиридона Тримифунтского в Москве поклонилось 51 150 паломников отметила Коровина

Она рассказала, что ковчег с мощами святого доступен для поклонения верующих с 15 по 20 сентября. Проход к храму Христа Спасителя от станции метро "Кропоткинская" в эти дни будет закрыт. Паломникам необходимо проехать до станций метро "Полянка", "Третьяковская" или "Октябрьская".

17 сентября доступ в главный кафедральный собор откроется в 8.00. Отдельного прохода для групп не предусмотрено, все желающие проходят в общей очереди.

Ранее сообщалось, что в августе мощи святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Россию с острова Корфу (Керкира, Греция). Христианский святой почитается в лике святителей как чудотворец.