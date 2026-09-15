Москва15 сенВести.Информационная служба Московской (городской) епархии сообщает о том, что на данный момент расчетное время нахождения в очереди для поклонения мощам святителя Спиридона в Храме Христа Спасителя составляет 4,5 часа.
В мессенджере MAX оргкомитет опубликовал также информацию о месте входа в очередь к святыне.
По состоянию на 10.00 он осуществляется от Болотной набережной, д. 3, стр. 1.
Расчетное время нахождения в очереди – 4,5 часаговорится в публикации
В оргкомитете также сообщили, что информация будет обновляться каждые два часа и размещаться в соцсети "ВКонтакте".
Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского доступен для поклонения верующих в Храме Христа Спасителя с 15 по 19 сентября, ежедневно с 8.00 до 20.00, а 20 сентября – с 8.00 до 14.00.
Ранее сообщалось, что в Россию с греческого острова Корфу впервые за восемь лет прибыла десница (правая рука) почитаемого всем христианским миром чудотворца Спиридона Тримифунтского.