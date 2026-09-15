Время ожидания в очереди к мощам Спиридона Тримифунтского составляет 4,5 часа

Верующим предстоит отстоять 4,5 часа к мощам Спиридона Тримифунтского Время ожидания в очереди к мощам Спиридона Тримифунтского составляет 4,5 часа

Москва15 сен Вести.Информационная служба Московской (городской) епархии сообщает о том, что на данный момент расчетное время нахождения в очереди для поклонения мощам святителя Спиридона в Храме Христа Спасителя составляет 4,5 часа.

В мессенджере MAX оргкомитет опубликовал также информацию о месте входа в очередь к святыне.

По состоянию на 10.00 он осуществляется от Болотной набережной, д. 3, стр. 1.

Расчетное время нахождения в очереди – 4,5 часа говорится в публикации

В оргкомитете также сообщили, что информация будет обновляться каждые два часа и размещаться в соцсети "ВКонтакте".

Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского доступен для поклонения верующих в Храме Христа Спасителя с 15 по 19 сентября, ежедневно с 8.00 до 20.00, а 20 сентября – с 8.00 до 14.00.

Ранее сообщалось, что в Россию с греческого острова Корфу впервые за восемь лет прибыла десница (правая рука) почитаемого всем христианским миром чудотворца Спиридона Тримифунтского.