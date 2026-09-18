Святыня на передовой: мощи Дмитрия Донского доставлены в группировку «Восток» Минобороны РФ: ковчег с мощами Дмитрия Донского прибыл в подразделения группиров

Москва18 сен Вести.Военнослужащие группировки войск "Восток" в зоне специальной военной операции получили возможность прикоснуться к православной святыне. Как сообщили в Министерстве обороны России, в расположение подразделений был доставлен ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского.

В подразделения группировки войск "Восток" прибыл ковчег с мощами Святого благоверного князя Дмитрия Донского. Все верующие военнослужащие смогли прикоснуться к святыне. Богослужения проводились на пункте управления одного из подразделений группировки, в полевых храмах и полевом подземном госпитале. Кроме того, многим военнослужащим по необходимости были выданы нательные крестики говорится в сообщении военного ведомства

Молебны в честь прибытия святыни возглавил ключарь Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации протоиерей Александр Солдатенков в сослужении с военными священниками группировки "Восток". После этого ковчег отправился в подразделения и полевые госпитали.

На богослужениях присутствовали не только православные военнослужащие: к молитве присоединились также имамы и ламы подразделений.

Мы с батюшками и имамами не спорим, кто из нас лучше, мы делаем общее дело и помогаем военнослужащим сказал буддийский полевой священник Бадма лама

17 сентября ковчег с мощами Дмитрия Донского прибыл в боевые подразделения группировки войск "Центр".