Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставлен в зону СВО Минобороны РФ: ковчег с мощами Дмитрия Донского прибыл в подразделения "Центра"

Москва17 сен Вести.Ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского доставлен в боевые подразделения группировки войск "Центр", действующие в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, военнослужащие группировки смогли прикоснуться к святыне. Ковчег побывал в нескольких полевых храмах, один из которых носит имя князя Дмитрия Донского, а также в храме при командном пункте одного из подразделений. Военные священники во главе с ключарем Главного храма Вооруженных сил России протоиереем Александром Солдатенковым провели молебен, после чего каждому военнослужащему вручили освященные иконки с ликом святого.

По молитвам Святого Господь сподобил обрести у нас в стране государственность, после победы на Куликовом поле он объединил всех князей в единое целое сказал Солдатенков, его слова приводит ведомство

Служба также прошла в подземном храме имени Дмитрия Донского, одном из самых больших в группировке войск "Центр". В завершение протоиерей Александр Солдатенков благословил военнослужащих на победу и возвращение домой живыми и здоровыми.