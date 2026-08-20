С 20 августа до 20 сентября 2026 года по России пройдет масштабное четвертое принесение десницы Спиридона Тримифунтского. За месяц святыня посетит 13 городов: от Чебоксар и Казани до Хабаровска и Москвы. Верующие смогут приложиться к одной из наиболее известных православных святынь, которая хранится на греческом острове Корфу. Публикуем полный маршрут, даты пребывания по городам, правила посещения и ответы на самые частые вопросы паломников.
График пребывания десницы Спиридона Тримифунтского по городам
|Город
|Даты
|Храм
|Чебоксары
|20 августа
|Введенский кафедральный собор
|Казань
|21-24 августа
|Казанский собор
|село Дивеево
|25 августа
|Преображенский собор Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря
|Нижний Новгород
|26-27 августа
|Александро-Невский собор
|Санкт-Петербург
|28-31 августа
|Казанский кафедральный собор
|Псков
|1-2 сентября
|Свято-Троицкий кафедральный собор
|Смоленск
|3-4 сентября
|Свято-Успенский кафедральный собор
|Иркутск
|5-6 сентября
|Собор Богоявления
|Хабаровск
|7-9 сентября
|Спасо-Преображенский кафедральный собор
|Челябинск
|10-11 сентября
|Кафедральный собор Рождества Христова
|Екатеринбург
|12 сентября
|Храм на Крови
|Владимир
|13-14 сентября
|Успенский кафедральный собор
|Москва
|15-20 сентября
|Храм Христа Спасителя
Поволжье и Центральная Россия: 20–27 августа
Российский маршрут мощей Спиридона начнется в Поволжье. Первой остановкой станет город Чебоксары, далее святыню на четыре дня примут в Казани, а затем в Дивееве. После он отправится в Нижний Новгород, где пробудет два дня в Александро-Невском соборе.
- Чебоксары — 20 августа. Мощи Спиридона доставят во Введенский кафедральный собор. Поклониться святыне можно круглосуточно (молебен будет проводиться каждые два часа).
- Казань — 21–24 августа. Святыня будет находиться в Соборе Казанской иконы Божией Матери. Ожидается, что помолиться приедут верующие из разных районов Татарстана, поэтому в эти дни возможны очереди.
- Село Дивеево — 25 августа. На один день святыню доставят в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь — одно из наиболее известных мест православного паломничества в России.
- Нижний Новгород — 26–27 августа.
Северо-запад и западные рубежи: 28 августа – 4 сентября
На северо-запад страны мощи доставят в конце августа: маршрут продолжится в Санкт-Петербурге, Пскове и Смоленске.
- Санкт-Петербург — 28–31 августа. В Северной столице правая рука Спиридона будет находиться в Казанском кафедральном соборе. Для организованного прохода паломников предусмотрят специальный маршрут, который поможет регулировать поток посетителей.
- Псков — 1–2 сентября. Следующей остановкой станет Псков. Святыню разместят в Троицком кафедральном соборе, одном из главных православных храмов города.
- Смоленск — 3–4 сентября. Завершит северо-западную часть маршрута Смоленск. В течение двух дней верующие смогут приложиться к святыне в Свято-Успенском кафедральном соборе.
Сибирь, Дальний Восток и Урал: 5–12 сентября
В начале сентября маршрут десницы святителя Спиридона продолжится в восточных регионах России. Святыню доставят в Иркутск, Хабаровск, Челябинск и Екатеринбург.
- Иркутск — 5–6 сентября. Святыню примет Знаменский монастырь. 6 сентября в городе также запланирован общегородской крестный ход со святыней. В этот день ожидается особенно большой поток паломников.
- Хабаровск — 7–9 сентября. На Дальнем Востоке главной площадкой для поклонения станет Спасо-Преображенский кафедральный собор. Святыня останется в городе на три дня, чтобы к ней смогли прийти местные жители и паломники из других районов региона.
- Челябинск — 10–11 сентября. После Дальнего Востока десница святителя отправится на Урал. В Челябинске приложиться к святыне можно будет в Кафедральном соборе Рождества Христова.
- Екатеринбург — 12 сентября. Завершит этот этап маршрута Екатеринбург. В течение одного дня верующие смогут посетить Храм-на-Крови, где будет организовано поклонение святыне.
Владимир и Москва: 13–20 сентября
Заключительный этап путешествия мощей Спиридона по России пройдет во Владимире и Москве.
- Владимир — 13–14 сентября. Десницу святителя Спиридона примет Успенский кафедральный собор — один из наиболее известных памятников белокаменного зодчества. В течение двух дней верующие смогут прийти в храм, чтобы приложиться к святыне.
- Москва — 15–20 сентября. Завершением маршрута станет пребывание правой руки в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Святыня останется в Москве на шесть дней, что позволит принять большое количество паломников из столицы и других регионов. В связи с ожидаемым наплывом посетителей ожидается, что собор будет открыт круглосуточно.
Кто такой святитель Спиридон Тримифунтский
О Спиридоне известно благодаря тексту, написанному его учеником Трифиллием Левкосийском. В VII веке этот текст переработали епископы Леонтий Кипрский и Феодор Пафский.
Спиридон родился примерно в 270 году на Кипре в крестьянской семье. Он занимался земледелием и пас овец. За благочестивую жизнь, милосердие и добрые дела жители Тримифунта (нынешняя Треметусия на Кипре) избрали его епископом города. Согласно преданиям, святитель обладал даром прозорливости, мог исцелять людей с помощью молитвы и совершать чудеса.
В 325 году он, по свидетельствам церковных историков, участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее (нынешняя Турция). Святитель умер около 348 года. После смерти его похоронили в храме Святых апостолов в Тримифунте, но, в VII веке, когда Кипру угрожали арабские завоеватели, мощи святителя перенесли в Константинополь. После падения Византийской империи святыню вывезли на остров Корфу в Греции.
Сегодня мощи хранятся в храме, посвященном святителю, в городе Керкира — административном центре Корфу. Жители острова связывают с заступничеством Спиридона Тримифунтского несколько случаев, когда Корфу удалось избежать захвата турецкими войсками в XVI–XVIII веках. В память об этих событиях здесь ежегодно проходят крестные ходы со святыней.
Что такое десница и почему в Россию доставляют не все мощи целиком
Десница — это древнерусское слово, которым называют правую руку. В православной традиции так могут обозначать правую руку или кисть святого, если она сохранилась отдельно от остальных мощей и стала самостоятельной святыней.
Когда говорят о принесении в Россию десницы святителя Спиридона, речь идет именно о правой руке: остальная часть мощей продолжает храниться на острове Корфу.
Такое разделение святых мощей в православной традиции не является необычным.
Для этого есть несколько причин:
- Историческое место хранения. Мощи на протяжении многих веков находятся на Корфу, где святитель считается одним из главных покровителей острова. Поэтому постоянное место пребывания мощей сохраняется именно там.
- Сохранность святыни. Перемещение всего ковчега с мощами требует сложной организации, особых условий транспортировки и дополнительной охраны. Перенос отдельной части мощей позволяет организовать поклонение святыне в других городах без длительного перемещения основной святыни.
- Церковная традиция. Отдельные части мощей святых исторически передавались или временно доставлялись в другие храмы и страны. Благодаря этому верующие, которые не могут совершить паломничество к месту постоянного хранения, получают возможность приложиться к святыне рядом с домом.
- Решение церковных властей. Перемещение мощей осуществляется по согласованию между церковными структурами, которые отвечают за их хранение. Поэтому решение о принесении кисти Спиридона Тримифунтского в Россию связано не с невозможностью привезти остальные мощи, а с установленным порядком их хранения и почитания.
Интересно, что правая рука Спиридона была отделена от остальных мощей еще в Средние века, какое-то время кисть хранилась в Риме, но позже ее вернули на Корфу, где она вновь соединилась с остальными мощами святого.
Когда святыню привозили в Россию раньше
Принесение крупных православных святынь из-за рубежа распространилось в начале 2000-х годов. За последнюю четверть века верующие получили возможность приложиться к мощам святых и другим христианским реликвиям, не выезжая из страны.
Ввоз десницы в Россию проводился уже несколько раз. Впервые ее доставили из Греции в 2007 году. Святыня находилась в стране около месяца и побывала не только в Москве, но и в других городах.
Второе принесение состоялось в 2010 году в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2018 году мощи привезли в третий раз.
Таким образом, принесение мощей Спиридона в Россию имеет уже сложившуюся историю. Каждый такой визит вызывает большой интерес у верующих и собирает тысячи паломников в городах, включенных в маршрут святыни.
О чем молятся Спиридону Тримифунтскому и в чем помогает святитель
Святитель Спиридон занимает особое место среди наиболее почитаемых святых православной церкви. Его жизнь стала примером смирения, милосердия и заботы о людях. Еще при жизни святителя связывали с многочисленными случаями помощи нуждающимся, исцелений и разрешения сложных жизненных обстоятельств. Поэтому и сегодня многие верующие обращаются к нему с молитвой в самых разных ситуациях.
Помощь в жилищных вопросах. Чаще всего к Спиридону обращаются с просьбами, связанными с жильем и недвижимостью. Верующие молятся о благополучной покупке или продаже квартиры, успешном завершении строительства дома, переезде, решении имущественных споров и других бытовых вопросах.
Поддержка в финансовых трудностях. В православной традиции Спиридона Тримифунтского считают покровителем людей, оказавшихся в сложном материальном положении. К нему обращаются о преодолении денежных затруднений, поиске источника дохода, помощи в погашении долгов и улучшении финансового положения семьи.
Поиск работы и благополучие в делах. Многие верующие просят святителя о содействии в трудоустройстве, успешном прохождении собеседований и стабильности на работе. Также к нему обращаются предприниматели и люди, ведущие собственное дело, надеясь на помощь в честном ведении бизнеса и преодолении профессиональных трудностей.
Молитвы о здоровье. Одной из распространенных причин обращения к святому остаются просьбы о здоровье. Верующие обращаются к Спиридону, когда просят о выздоровлении, успешном лечении и укреплении сил во время болезни: как для себя, так и для родных и близких.
Мир и согласие в семье. К святителю также обращаются с молитвами о семейном благополучии. Его просят о примирении родственников, сохранении взаимопонимания между супругами, благополучии детей и укреплении семейных отношений.
Важно помнить, что в православной традиции молитва рассматривается не как способ получить желаемое по первому требованию, а как обращение к Богу через святого с надеждой на духовную поддержку, помощь и укрепление в трудных жизненных обстоятельствах.
Памятка паломнику: как подготовиться к посещению мощей
Что взять с собой и как одеться
- Выбрать удобную обувь. Во время поклонения мощам нередко приходится проводить в очереди продолжительное время. Поэтому лучше отдать предпочтение комфортной обуви на плоской подошве, рассчитанной на длительную ходьбу и стояние.
- Не забыть воду и небольшой перекус. Если ожидается большое количество посетителей, ожидание может занять несколько часов. Бутылка питьевой воды и легкий перекус будут особенно полезны пожилым людям, семьям с детьми и тем, кто приезжает из других городов.
- Учесть погодные условия. Часть очереди может разместиться на улице, поэтому лучше заранее ознакомиться с прогнозом погоду. Может пригодиться зонт, дождевик, головной убор от солнца или дополнительная теплая одежда.
- Соблюсти требования к внешнему виду. При посещении православных храмов принято придерживаться сдержанного стиля одежды. Женщины могут дополнительно покрыть голову платком.
- Планировать время заранее. Если есть возможность, лучше выбирать для посещения будние дни или утренние часы. В это время поток паломников обычно меньше, это позволит сократить время ожидания и сделать посещение более спокойным и комфортным.
Как правильно приложиться к ковчегу
Посещение святыни обычно организовано таким образом, чтобы к святыне могли подойти все желающие. Чтобы избежать лишней суеты и сделать поклонение более комфортным, паломникам рекомендуется заранее ознакомиться с принятыми правилами поведения в храме.
Период ожидания многие верующие посвящают молитве, чтению акафиста святителю Спиридону или спокойному размышлению. Это помогает настроиться на посещение святыни и провести время в благоговейной атмосфере.
У самой святыни поток посетителей обычно движется достаточно быстро, поэтому рекомендуется заранее приготовиться к поклонению и следовать указаниям священнослужителей или волонтеров, которые помогают организовать проход.
Точные традиции поклонения могут незначительно различаться в разных храмах, однако обычно верующие осеняют себя крестным знамением, прикладываются к ковчегу губами и лбом, а затем отходят, не задерживаясь у святыни, чтобы предоставить возможность подойти следующим посетителям.
Подать записки о здравии или упокоении, а также приобрести свечи удобнее до входа в основную очередь или после завершения поклонения. Это позволит избежать дополнительного ожидания и поможет сохранить организованное движение паломников.
Частые вопросы
- 01Нужно ли записываться заранее, чтобы попасть к мощам?
— Предварительная запись не требуется, ведь доступ к святыне организовывается в порядке живой очереди. При большом потоке паломников время ожидания может составлять от нескольких минут до нескольких часов, поэтому перед посещением стоит уточнить график работы храма в конкретном городе.
- 02Можно ли приходить с детьми?
— Да, посещение святыни не имеет возрастных ограничений.
- 03Когда лучше приходить, чтобы избежать очередей?
— Лучше планировать визит в будний день в утреннее или дневное время, ведь наибольшее количество посетителей обычно бывает в выходные дни, праздники и первые дни пребывания святыни в городе.