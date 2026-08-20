Мощи Спиридона Тримифунтского в России: когда и где поклониться деснице

С 20 августа до 20 сентября 2026 года по России пройдет масштабное четвертое принесение десницы Спиридона Тримифунтского. За месяц святыня посетит 13 городов: от Чебоксар и Казани до Хабаровска и Москвы. Верующие смогут приложиться к одной из наиболее известных православных святынь, которая хранится на греческом острове Корфу. Публикуем полный маршрут, даты пребывания по городам, правила посещения и ответы на самые частые вопросы паломников.

График пребывания десницы Спиридона Тримифунтского по городам

Город Даты Храм Чебоксары 20 августа Введенский кафедральный собор Казань 21-24 августа Казанский собор село Дивеево 25 августа Преображенский собор Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря Нижний Новгород 26-27 августа Александро-Невский собор Санкт-Петербург 28-31 августа Казанский кафедральный собор Псков 1-2 сентября Свято-Троицкий кафедральный собор Смоленск 3-4 сентября Свято-Успенский кафедральный собор Иркутск 5-6 сентября Собор Богоявления Хабаровск 7-9 сентября Спасо-Преображенский кафедральный собор Челябинск 10-11 сентября Кафедральный собор Рождества Христова Екатеринбург 12 сентября Храм на Крови Владимир 13-14 сентября Успенский кафедральный собор Москва 15-20 сентября Храм Христа Спасителя

Поволжье и Центральная Россия: 20–27 августа

Российский маршрут мощей Спиридона начнется в Поволжье. Первой остановкой станет город Чебоксары, далее святыню на четыре дня примут в Казани, а затем в Дивееве. После он отправится в Нижний Новгород, где пробудет два дня в Александро-Невском соборе.

Чебоксары — 20 августа. Мощи Спиридона доставят во Введенский кафедральный собор. Поклониться святыне можно круглосуточно (молебен будет проводиться каждые два часа).

Казань — 21–24 августа. Святыня будет находиться в Соборе Казанской иконы Божией Матери. Ожидается, что помолиться приедут верующие из разных районов Татарстана, поэтому в эти дни возможны очереди.

Село Дивеево — 25 августа. На один день святыню доставят в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь — одно из наиболее известных мест православного паломничества в России.

Нижний Новгород — 26–27 августа.

Храм Фото: Источник: https://www.freepik.com

Северо-запад и западные рубежи: 28 августа – 4 сентября

На северо-запад страны мощи доставят в конце августа: маршрут продолжится в Санкт-Петербурге, Пскове и Смоленске.

Санкт-Петербург — 28–31 августа. В Северной столице правая рука Спиридона будет находиться в Казанском кафедральном соборе. Для организованного прохода паломников предусмотрят специальный маршрут, который поможет регулировать поток посетителей.

Псков — 1–2 сентября. Следующей остановкой станет Псков. Святыню разместят в Троицком кафедральном соборе, одном из главных православных храмов города.

Смоленск — 3–4 сентября. Завершит северо-западную часть маршрута Смоленск. В течение двух дней верующие смогут приложиться к святыне в Свято-Успенском кафедральном соборе.

Свечи Фото: Источник: https://www.freepik.com

Сибирь, Дальний Восток и Урал: 5–12 сентября

В начале сентября маршрут десницы святителя Спиридона продолжится в восточных регионах России. Святыню доставят в Иркутск, Хабаровск, Челябинск и Екатеринбург.

Иркутск — 5–6 сентября. Святыню примет Знаменский монастырь. 6 сентября в городе также запланирован общегородской крестный ход со святыней. В этот день ожидается особенно большой поток паломников.

Хабаровск — 7–9 сентября. На Дальнем Востоке главной площадкой для поклонения станет Спасо-Преображенский кафедральный собор. Святыня останется в городе на три дня, чтобы к ней смогли прийти местные жители и паломники из других районов региона.

Челябинск — 10–11 сентября. После Дальнего Востока десница святителя отправится на Урал. В Челябинске приложиться к святыне можно будет в Кафедральном соборе Рождества Христова.

Екатеринбург — 12 сентября. Завершит этот этап маршрута Екатеринбург. В течение одного дня верующие смогут посетить Храм-на-Крови, где будет организовано поклонение святыне.

Екатеринбург. Храм на крови (страна.ру) Фото: фото: strana.ru

Владимир и Москва: 13–20 сентября

Заключительный этап путешествия мощей Спиридона по России пройдет во Владимире и Москве.

Владимир — 13–14 сентября. Десницу святителя Спиридона примет Успенский кафедральный собор — один из наиболее известных памятников белокаменного зодчества. В течение двух дней верующие смогут прийти в храм, чтобы приложиться к святыне.

Москва — 15–20 сентября. Завершением маршрута станет пребывание правой руки в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Святыня останется в Москве на шесть дней, что позволит принять большое количество паломников из столицы и других регионов. В связи с ожидаемым наплывом посетителей ожидается, что собор будет открыт круглосуточно.

Кто такой святитель Спиридон Тримифунтский

О Спиридоне известно благодаря тексту, написанному его учеником Трифиллием Левкосийском. В VII веке этот текст переработали епископы Леонтий Кипрский и Феодор Пафский.

Спиридон родился примерно в 270 году на Кипре в крестьянской семье. Он занимался земледелием и пас овец. За благочестивую жизнь, милосердие и добрые дела жители Тримифунта (нынешняя Треметусия на Кипре) избрали его епископом города. Согласно преданиям, святитель обладал даром прозорливости, мог исцелять людей с помощью молитвы и совершать чудеса.

мощи Спиридон Тримифунтский Фото: Уфимская епархия Русской Православной Церкви

В 325 году он, по свидетельствам церковных историков, участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее (нынешняя Турция). Святитель умер около 348 года. После смерти его похоронили в храме Святых апостолов в Тримифунте, но, в VII веке, когда Кипру угрожали арабские завоеватели, мощи святителя перенесли в Константинополь. После падения Византийской империи святыню вывезли на остров Корфу в Греции.

Сегодня мощи хранятся в храме, посвященном святителю, в городе Керкира — административном центре Корфу. Жители острова связывают с заступничеством Спиридона Тримифунтского несколько случаев, когда Корфу удалось избежать захвата турецкими войсками в XVI–XVIII веках. В память об этих событиях здесь ежегодно проходят крестные ходы со святыней.

Что такое десница и почему в Россию доставляют не все мощи целиком

Десница — это древнерусское слово, которым называют правую руку. В православной традиции так могут обозначать правую руку или кисть святого, если она сохранилась отдельно от остальных мощей и стала самостоятельной святыней.

Десница Спиридона Фото: Кадр телеканала "Россия 24"

Когда говорят о принесении в Россию десницы святителя Спиридона, речь идет именно о правой руке: остальная часть мощей продолжает храниться на острове Корфу.

Такое разделение святых мощей в православной традиции не является необычным.

Для этого есть несколько причин:

Историческое место хранения. Мощи на протяжении многих веков находятся на Корфу, где святитель считается одним из главных покровителей острова. Поэтому постоянное место пребывания мощей сохраняется именно там. Сохранность святыни. Перемещение всего ковчега с мощами требует сложной организации, особых условий транспортировки и дополнительной охраны. Перенос отдельной части мощей позволяет организовать поклонение святыне в других городах без длительного перемещения основной святыни. Церковная традиция. Отдельные части мощей святых исторически передавались или временно доставлялись в другие храмы и страны. Благодаря этому верующие, которые не могут совершить паломничество к месту постоянного хранения, получают возможность приложиться к святыне рядом с домом. Решение церковных властей. Перемещение мощей осуществляется по согласованию между церковными структурами, которые отвечают за их хранение. Поэтому решение о принесении кисти Спиридона Тримифунтского в Россию связано не с невозможностью привезти остальные мощи, а с установленным порядком их хранения и почитания.

Интересно, что правая рука Спиридона была отделена от остальных мощей еще в Средние века, какое-то время кисть хранилась в Риме, но позже ее вернули на Корфу, где она вновь соединилась с остальными мощами святого.

Когда святыню привозили в Россию раньше

Принесение крупных православных святынь из-за рубежа распространилось в начале 2000-х годов. За последнюю четверть века верующие получили возможность приложиться к мощам святых и другим христианским реликвиям, не выезжая из страны.

В храме Фото: Источник: https://www.freepik.com

Ввоз десницы в Россию проводился уже несколько раз. Впервые ее доставили из Греции в 2007 году. Святыня находилась в стране около месяца и побывала не только в Москве, но и в других городах.

Второе принесение состоялось в 2010 году в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2018 году мощи привезли в третий раз.

Таким образом, принесение мощей Спиридона в Россию имеет уже сложившуюся историю. Каждый такой визит вызывает большой интерес у верующих и собирает тысячи паломников в городах, включенных в маршрут святыни.

О чем молятся Спиридону Тримифунтскому и в чем помогает святитель

Святитель Спиридон занимает особое место среди наиболее почитаемых святых православной церкви. Его жизнь стала примером смирения, милосердия и заботы о людях. Еще при жизни святителя связывали с многочисленными случаями помощи нуждающимся, исцелений и разрешения сложных жизненных обстоятельств. Поэтому и сегодня многие верующие обращаются к нему с молитвой в самых разных ситуациях.

Помощь в жилищных вопросах. Чаще всего к Спиридону обращаются с просьбами, связанными с жильем и недвижимостью. Верующие молятся о благополучной покупке или продаже квартиры, успешном завершении строительства дома, переезде, решении имущественных споров и других бытовых вопросах.

В храме Фото: Источник: https://www.freepik.com

Поддержка в финансовых трудностях. В православной традиции Спиридона Тримифунтского считают покровителем людей, оказавшихся в сложном материальном положении. К нему обращаются о преодолении денежных затруднений, поиске источника дохода, помощи в погашении долгов и улучшении финансового положения семьи.

Поиск работы и благополучие в делах. Многие верующие просят святителя о содействии в трудоустройстве, успешном прохождении собеседований и стабильности на работе. Также к нему обращаются предприниматели и люди, ведущие собственное дело, надеясь на помощь в честном ведении бизнеса и преодолении профессиональных трудностей.

Молитвы о здоровье. Одной из распространенных причин обращения к святому остаются просьбы о здоровье. Верующие обращаются к Спиридону, когда просят о выздоровлении, успешном лечении и укреплении сил во время болезни: как для себя, так и для родных и близких.

Мир и согласие в семье. К святителю также обращаются с молитвами о семейном благополучии. Его просят о примирении родственников, сохранении взаимопонимания между супругами, благополучии детей и укреплении семейных отношений.

Важно помнить, что в православной традиции молитва рассматривается не как способ получить желаемое по первому требованию, а как обращение к Богу через святого с надеждой на духовную поддержку, помощь и укрепление в трудных жизненных обстоятельствах.

Памятка паломнику: как подготовиться к посещению мощей

Свечи православная церковь pexels Фото: Pexels

Что взять с собой и как одеться

Выбрать удобную обувь. Во время поклонения мощам нередко приходится проводить в очереди продолжительное время. Поэтому лучше отдать предпочтение комфортной обуви на плоской подошве, рассчитанной на длительную ходьбу и стояние.

Не забыть воду и небольшой перекус. Если ожидается большое количество посетителей, ожидание может занять несколько часов. Бутылка питьевой воды и легкий перекус будут особенно полезны пожилым людям, семьям с детьми и тем, кто приезжает из других городов.

Учесть погодные условия. Часть очереди может разместиться на улице, поэтому лучше заранее ознакомиться с прогнозом погоду. Может пригодиться зонт, дождевик, головной убор от солнца или дополнительная теплая одежда.

Соблюсти требования к внешнему виду. При посещении православных храмов принято придерживаться сдержанного стиля одежды. Женщины могут дополнительно покрыть голову платком.

Планировать время заранее. Если есть возможность, лучше выбирать для посещения будние дни или утренние часы. В это время поток паломников обычно меньше, это позволит сократить время ожидания и сделать посещение более спокойным и комфортным.

Как правильно приложиться к ковчегу

Посещение святыни обычно организовано таким образом, чтобы к святыне могли подойти все желающие. Чтобы избежать лишней суеты и сделать поклонение более комфортным, паломникам рекомендуется заранее ознакомиться с принятыми правилами поведения в храме.

Храм Христа Спасителя Пасха АГН Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Период ожидания многие верующие посвящают молитве, чтению акафиста святителю Спиридону или спокойному размышлению. Это помогает настроиться на посещение святыни и провести время в благоговейной атмосфере.

У самой святыни поток посетителей обычно движется достаточно быстро, поэтому рекомендуется заранее приготовиться к поклонению и следовать указаниям священнослужителей или волонтеров, которые помогают организовать проход.

Точные традиции поклонения могут незначительно различаться в разных храмах, однако обычно верующие осеняют себя крестным знамением, прикладываются к ковчегу губами и лбом, а затем отходят, не задерживаясь у святыни, чтобы предоставить возможность подойти следующим посетителям.

Подать записки о здравии или упокоении, а также приобрести свечи удобнее до входа в основную очередь или после завершения поклонения. Это позволит избежать дополнительного ожидания и поможет сохранить организованное движение паломников.

Частые вопросы