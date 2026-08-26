Москва26 авг Вести.Москвичи смогут поучаствовать в обсуждении судьбы памятника Александру Пушкину, расположенного на Пушкинской площади. Об этом сообщает портал мэра и Правительства Москвы.

Жители Москвы смогут выразить мнение о том, нужно ли вернуть памятник Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре говорится в сообщении

Изначально памятник стоял на Тверском бульваре лицом к Страстному монастырю, примерно в сотне метров от нынешней локации. А в ночь на 14 августа 1950 года монумент перенесли на противоположную сторону Тверской улицы (в то время — улицы Горького), развернув при этом на 180 градусов и поставив на новый фундамент.

С идеей переноса памятника на прежнее место к московским властям обратился Никита Михалков. Режиссер убежден, что возвращение скульптуры на историческую локацию станет актом восстановления справедливости и своеобразным знаком уважения к памяти поэта.

Общественный штаб по наблюдению за выборами поддержал включение вопроса о переносе памятника в тестовое голосование — оно нужно, чтобы проверить работу московской системы электронного голосования перед предстоящими выборами в Госдуму. Москвичи смогут высказать своё мнение 28 августа с 08:00 до 14:00. Проголосовать можно будет онлайн на сайте elec.mos.ru либо на избирательных участках, открытых во всех районах столицы.

Тестирование системы традиционно организуют за несколько недель до выборов. В этот раз у горожан появится двойная возможность: не только обозначить позицию по значимому вопросу сохранения культурного наследия, но и поспособствовать выявлению возможных недочетов в работе электронного голосования — чтобы специалисты при необходимости могли доработать систему.