В РВИО заявили, что памятник Меншикову логично установить у Меншиковского дворца

В РВИО предложили место установки памятника Меншикову В РВИО заявили, что памятник Меншикову логично установить у Меншиковского дворца

Москва26 июн Вести.Самым исторически оправданным местом для установки памятника сподвижнику Петра I, первому генерал-губернатору Санкт-Петербурга Александру Меншикову сталь бы Меншиковский дворец, считает исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Ленинградской области Владимир Казаков.

Если уж ставить памятник, то, конечно, у Меншиковского дворца. Это была его территория, исторически это самое правильное место сказал Казаков ТАСС

Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Санкт-Петербурга совместно с РВИО обеспечить установку памятника Меншикову. Соответствующее поручение было дано главой государства по итогам заседания Совета по культуре. Оно опубликовано на сайте Кремля. Срок установки памятника обозначен до 20 сентября 2027 года.