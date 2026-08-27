Москва27 авгВести.В переносе памятника Пушкину на Тверской бульвар есть литературная и историческая логика. Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.
Журналист напомнил, что с предложением о возвращении памятника на историческое место – напротив того, где он стоит сейчас, - ранее выступил Никита Михалков.
В принципе, в этом есть логика и историческая (да, то самое оригинальное место) и литературная. Пушкинский Онегин, который в широком "боливаре" гуляет по бульвару, прохаживается именно там, на стороне Тверского бульвара, именно между Тверской и Никитской. Потому что с другой стороны улицы гулять ему негде: там стоит Страстной монастырь, и площадь Страстная. Переживший нашествие Наполеона и пожар Москвы, монастырь был безжалостно снесен большевиками. Причем снесен в год, когда СССР отмечает столетие со дня смерти Пушкина, в 1937заявил Андрей Медведев
Журналист указал и на другие совпадения.
Пушкин сегодня взирает на Тверскую ровно с того места, где стояла колокольня Страстного монастыря, пережившего пожар Москвы 1812 года. И который Пушкин сам упоминает в стихах. … Есть еще городская московская байка, что когда памятник Пушкину везли для установки на Страстной, при повороте на Тверскую пришлось установщикам уступить дорогу скромной, скорее даже бедной похоронной процессии. Это в последний путь следовала Анна Петровна Керн. Да. Та самая. "Я помню чудное мгновенье"добавил Медведев
Он также предложил в случае переноса памятника установить на площади "настоящий и значимый" памятный знак о том, что ранее там находился известный московский монастырь.
Ранее сообщалось, что москвичи смогут поучаствовать в обсуждении судьбы памятника Александру Пушкину, расположенного на Пушкинской площади.