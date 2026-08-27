Появились новые аргументы за перенос памятника Пушкину на историческое место Названы два аргумента за перенос памятника Пушкину на Тверской бульвар

Москва27 авг Вести.В переносе памятника Пушкину на Тверской бульвар есть литературная и историческая логика. Об этом заявил автор ИС "Вести" Андрей Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Журналист напомнил, что с предложением о возвращении памятника на историческое место – напротив того, где он стоит сейчас, - ранее выступил Никита Михалков.

В принципе, в этом есть логика и историческая (да, то самое оригинальное место) и литературная. Пушкинский Онегин, который в широком "боливаре" гуляет по бульвару, прохаживается именно там, на стороне Тверского бульвара, именно между Тверской и Никитской. Потому что с другой стороны улицы гулять ему негде: там стоит Страстной монастырь, и площадь Страстная. Переживший нашествие Наполеона и пожар Москвы, монастырь был безжалостно снесен большевиками. Причем снесен в год, когда СССР отмечает столетие со дня смерти Пушкина, в 1937 заявил Андрей Медведев

Журналист указал и на другие совпадения.

Пушкин сегодня взирает на Тверскую ровно с того места, где стояла колокольня Страстного монастыря, пережившего пожар Москвы 1812 года. И который Пушкин сам упоминает в стихах. … Есть еще городская московская байка, что когда памятник Пушкину везли для установки на Страстной, при повороте на Тверскую пришлось установщикам уступить дорогу скромной, скорее даже бедной похоронной процессии. Это в последний путь следовала Анна Петровна Керн. Да. Та самая. "Я помню чудное мгновенье" добавил Медведев

Он также предложил в случае переноса памятника установить на площади "настоящий и значимый" памятный знак о том, что ранее там находился известный московский монастырь.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут поучаствовать в обсуждении судьбы памятника Александру Пушкину, расположенного на Пушкинской площади.