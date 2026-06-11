Москва11 июн Вести.Удар ВСУ по музею в Севастополе не был выходкой Украины, такую цель выбрали британцы. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал автор ИС "Вести" Андрей Медведев.

По его мнению, англичане специально выбрали символ обороны Севастополя, потому что Крымская война остается для них позором, а Балаклаву они до сих пор не могут забыть и простить. Медведев отметил, что мстить Корнилову и Нахимову, мстить за нереализованный проект покорения Крыма - это стиль британцев.

Вот, собственно, уверен, что британцы и выбрали цель. На сто процентов убежден, с учетом того, что Украина сейчас проект прежде всего британский. А вот для нас тут вопрос эсхатологический. К вопросу о нытье и унынии. Поможет оно нам в войне с таким-то врагом? Нерешительность, впрочем, не поможет тоже. PS говорят, у бритов флот проржавел весь. Не время ли для нас истребовать сатисфакцию? Ну ладно. Не моего ума вопрос. Хотя, как историк, и с учетом количества пакистанцев в Британии, я бы предложил, что самое лучшее и не менее тонкое, ответить восстанием сипаев. В Лондоне. В юбилейный 2027 год пишет Медведев

Он также добавил, что необходимо воссоздать само здание и экспозицию, поскольку противник пытается уничтожить не территории, а память о предках.

Ранее в интервью ИС "Вести" директор фонда "Историческая память", историк Александр Дюков рассказал, когда восстановят панораму "Оборона Севастополя".