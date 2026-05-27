Москва27 мая Вести.Удар по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow носил демонстративный характер, поскольку город исторически считается одним из символов боевой славы России. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с Лентой.ru.

Колесник отметил, что Украина при участии британских операторов нанесла удар по символу славы Черноморского флота России, история которого связана с именами Федора Ушакова и князя Григория Потемкина. Депутат подчеркнул, что для России Севастополь является исторически российским регионом, овеянным боевой славой.

Поэтому они пытаются при помощи англичан уничтожить нашу историю. Хотя англичане нам всегда гадили, это удивления не вызывает сказал он

По словам парламентария, Великобритания таким образом демонстрирует поддержку Украины в ее, как он выразился, террористических стремлениях, поскольку, по его утверждению, военные объекты атакованы не были. Колесник также заявил, что Россия уже начинает отвечать ударами по местам принятия решений на Украине, и допустил, что последствия таких действий могут ощутить в том числе британцы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь с применением ракет Storm Shadow и десятков беспилотников были зафиксированы масштабные разрушения.