В ГД призвали ударить по консульству Британии в Киеве после атаки на Севастополь

Москва27 мая Вести.Депутат Государственной думы Михаил Шеремет призвал к ответным действиям после атаки ВСУ на Севастополь, предложив нанести удар по британскому консульству в Киеве. Об этом он сказал Газета.ru.

Он назвал это здание ключевым центром политических решений современной Украины. Шеремет также отметил, что Великобритания координирует удары по мирным объектам и гражданскому населению.

Англичанка должна получить исчерпывающий ответ. Я считаю, что ответ должно получить британское консульство, которое находится в Киеве. Они являются тем центром принятия решений, о которых так часто говорят сказал он

Шеремет предложил прекратить дипломатические связи с Великобританией и активизировать взаимодействие с Ираном. По его мнению, Британия должна взять на себя часть ответственности за нападение, произошедшее 27 мая, совместно с Киевом.

Депутат Госдумы Андрей Колесник ранее заявил, что удар по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow носил демонстративный характер.