Москва27 маяВести.Депутат Государственной думы Михаил Шеремет призвал к ответным действиям после атаки ВСУ на Севастополь, предложив нанести удар по британскому консульству в Киеве. Об этом он сказал Газета.ru.
Он назвал это здание ключевым центром политических решений современной Украины. Шеремет также отметил, что Великобритания координирует удары по мирным объектам и гражданскому населению.
Англичанка должна получить исчерпывающий ответ. Я считаю, что ответ должно получить британское консульство, которое находится в Киеве. Они являются тем центром принятия решений, о которых так часто говорятсказал он
Шеремет предложил прекратить дипломатические связи с Великобританией и активизировать взаимодействие с Ираном. По его мнению, Британия должна взять на себя часть ответственности за нападение, произошедшее 27 мая, совместно с Киевом.
Депутат Госдумы Андрей Колесник ранее заявил, что удар по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow носил демонстративный характер.