Депутат Шеремет назвал мерзкими санкции Британии в отношении детдомов в Крыму

Москва13 мая Вести.Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет осудил санкции, введенные Великобританией в отношении ряда крымских учреждений, включая детские дома и оздоровительные лагеря.

По информации британского Минфина, в новый пакет ограничений включена Клиническая психиатрическая больница №5, расположенная в селе Строгановка Симферопольского района, а также несколько детдомов и пансионатов.

Вводить санкции в отношении детских домов, оздоровительных лагерей и психиатрических больниц мерзко и является показателем деградации британских чиновников сказал Шеремет РИА Новости

Он также предложил изолировать британских политиков "на излюбленном ими острове Эпштейна", переименовав его в место для принудительного лечения тех, кто поддерживает антироссийские ограничения.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала авторам новых санкций "вызвать себе санитаров".

В российском посольстве в Лондоне ранее отметили, что, несмотря на пафосную риторику британских властей, новые рестрикции не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции.