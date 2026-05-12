Москва12 мая Вести.Расширение санкций ЕС в отношении лагеря "Орленок" и еще четырех детских центров России говорит о посягательстве Запада на ту модель воспитания, которая есть у нас в стране. Об этом в интервью "Соловьёв Live" сказал директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус, сообщает ИС "Вести".

Они пытаются что-то сделать, чтобы мы, наверное, испугались и перестали правильным образом работать с детьми. Я не знаю, на что они рассчитывают. Вот у меня такой когнитивный диссонанс. Мы же думаем, что там тоже умные люди, но умные люди так не поступают, понимаете? Мы, во-первых, детям рассказываем правду. Мы ни в коем случае им не говорим и даже не иронизируем над тем, что великие укры вырыли Черное море. Мы рассказываем, что 7,5 миллиона лет назад в результате тектонического разлома образовалось несколько морей: Черное, Средиземное и так далее. То есть как есть на самом деле. Вот в этом наша "вина" сказал он

И Россия, несмотря на оказываемое на нее давление извне, не поддается.

Мы не ведемся на эти безумные басни [про украинцев, выкопавших Черное море]. Я очень люблю Владимира Высоцкого, и у него песня о том, как вся безумная больница к телевизору рвалась. Если ее почитать, эти стихи — это прямо про современное руководство фашистствующей нацистской Украины добавил Джеус

Накануне ЕС расширил санкционный список в отношении лиц и организаций из России. В черный список попали 16 человек и семь организаций.