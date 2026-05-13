Константинов ответил на британские санкции, предложив Лондону помощь психиатров Константинов предложил вылечить в Крыму британских чиновников, вводящих санкции

Москва13 мая Вести.Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал неадекватными новые санкции Великобритании против крымских санаториев и психбольницы.

По словам Константинова, британским чиновникам при необходимости готовы помочь крымские специалисты.

Мы готовы их принять, если у них будут проблемы с психикой. У нас хорошие врачи, хорошие специалисты, мы поможем сказал Константинов

Ранее Британия ввела антироссийские санкции в отношении 85 физических лиц и организаций. В частности, под ограничения попали Институт развития интернета, крымский санаторий "Здравница", учреждение "Алые паруса" в Евпатории, северокорейский детский лагерь "Сонгдовон", Севастопольский государственный университет, крымский дом ребенка "Елочка".

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала авторам новых санкций "вызвать себе санитаров".