Москва13 сен Вести.Народный артист РСФСР Михаил Боярский и его супруга – российская актриса Лариса Луппиан - поженились тайно, потому что родители не одобряли их отношения. Об этом пара рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Мы никого не спрашивали, Миша маму не спрашивал. Мы поженились тайно, мы поставили перед фактом наших родителей: Миша - свою маму, я - свою маму. Мы встречались до этого несколько лет. Мишина мама была против наших отношений, и моя мама тоже их не одобряла. Ей казалось, что Миша слишком красивый, слишком экстравагантный рассказала Лариса

Ранее Михаил Боярский признался, что сначала не решался сделать предложение своей будущей жене Ларисе. На этот шаг его подтолкнул российский актер Анатолий Равикович.