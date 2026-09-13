Боярский рассказал, что рождение ребенка укрепило их отношения с Луппиан

Боярский рассказал о радостной проблеме своей семьи Боярский рассказал, что рождение ребенка укрепило их отношения с Луппиан

Москва13 сен Вести.Рождение ребенка сцементировало отношения народного артиста РСФСР Михаила Боярского и его супруги Ларисы Луппиан. Об этом пара рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Рождение ребенка стало основной проблемой нашей семьи, радостной проблемой. Лариса все свое свободное время посвящала сыну. Я старался как можно больше быть вместе. Очень много работал, чтобы обеспечить семью. Ребенок, конечно, сцементировал наши отношения бесспорно сказал он

Ранее стало известно, что Михаил Боярский и его супруга Лариса Луппиан поженились тайно, так как родители не одобряли их отношения.