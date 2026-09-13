Москва13 сен Вести.Народный артист РСФСР Михаил Боярский растерялся, когда российский актер Максим Матвеев пришел просить руки его дочери Елизаветы. Об этом Боярский рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Когда пришел Максим, сказав, что я пришел за рукой вашей дочери, я растерялся абсолютно. У меня никогда еще такого не было, чтобы пришел молодой человек, сказал: "Я прошу руки вашей дочери". Я был в халате, небритый. Пришел очаровательный молодой человек с тортом, с цветами. Как себя вести? То ли икону нести, то ли выпить с ним сейчас, то ли поговорить: "Сколько ты зарабатываешь? Как ты собираешься строить семью?" Нет, я растерялся. Но они были такие очаровательные, оба таких невинных голубка … Если Лиза любит, все в порядке. Если ты любишь Лизу, будьте счастливы … Для меня было такое ощущение, что я второй раз женюсь сказал он

Ранее Боярский рассказал, что сначала не решался сделать предложение своей будущей жене Ларисе, и на этот шаг его подтолкнул российский актер Анатолий Равикович.