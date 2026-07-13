Актер раскрыл причины перемен во взглядах Шереметева в "Истории его служанки" Лыков: общение со служанкой изменило взгляды Шереметева в "Истории его служанки"

Москва13 июл Вести.С появлением новой служанки в доме Шереметьевых началось противостояние двух сильных характеров. Взаимодействие с девушкой вынудило графа Николая Шереметьева столкнуться с чувствами, от которых тот "пытался закрыться, убежать". Об этом заявил ИС "Вести" актер Матвей Лыков, сыгравший главную роль в сериале "История его служанки".

Разорение отца вынуждает дворянку Анну Аверину пойти в услужение. По меркам середины XIX века такое неслыханное унижение не ломает ее характер. Столкнувшись со стойкостью девушки, граф переоценил свои привычные взгляды, отметил актер.

В нашей истории он [Николай Шереметьев] оказывается в ситуации, где девушка вызывает в нем чувства, от которых он пытался закрыться и бежать. И это заставляет его пересмотреть весь свой взгляд на мир и на то, как он привык жить поделился Лыков

Каждая сцена, образ буквально дышит жизнью одного из самых красивых периодов истории России. Впечатляющая работа художников и костюмеров позволяет зрителю с головой погрузиться в эпоху балов и дуэлей. На съемочной площадке присутствовали консультанты по этикету, французскому языку.