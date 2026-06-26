Зверев рассказал, как потерял Волочкову в аэропорту: поворачиваюсь, а ее нет

Зверев рассказал, как потерял Волочкову в аэропорту по необычной причине Зверев рассказал, как потерял Волочкову в аэропорту: поворачиваюсь, а ее нет

Москва26 июн Вести.Стилист и шоумен Сергей Зверев вспомнил, как потерял балерину Анастасию Волочкову в аэропорту перед совместным путешествием. Его слова приводит издание KP.RU.

В материале сказано, что журналисты пообщались со стилистом на премьере фильма, куда он, по его словам, пришел "скромно, незаметно" - в блестящем костюме и объемном головном уборе с перьями. Беседа с журналистами коснулась летнего отдыха, и Зверев рассказал, как однажды чуть не разлучился с Анастасией Волочковой перед авиарейсом.

Я иду по аэропорту, читаю ей лекцию. Рассказываю, как надо себя вести, потому что нас снимают — что не надо пить, не надо бухать. Поворачиваюсь, а ее нет! рассказал Сергей Зверев

По словам стилиста, уже была посадка, поэтому он находился в стрессе. По рассказу Зверева, когда он сел на место, пришла балерина с фразой "Добрый вечер" и в ответ на его вопросы объяснила задержку поисками носков.

Это неправда. Она увидела красивого мужика и поперлась за ним — 100%! выразил мнение он

Сама балерина рассказ стилиста пока не подтвердила.

Сергей Зверев - российский парикмахер, стилист, шоумен, певец, актер и телеведущий.

Анастасия Волочкова - российская артистка балета, танцовщица, Заслуженная артистка РФ.