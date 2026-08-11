Волочкова не попала на рейс "Аэрофлота" на Мальдивы из-за опоздания Волочкову не пустили на рейс "Аэрофлота" на Мальдивы из-за опоздания

Москва11 авг Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" прокомментировала инцидент с Анастасией Волочковой, которая не смогла вылететь из Москвы на Мальдивы, объяснив это опозданием балерины на посадку.

В пресс-службе уточнили, что посадка на рейс SU320 Москва – Мале закончилась в 22.15, а артистка и ее спутница обратились на гейт спустя три минуты – в 22.18.

В 22.18 после окончания посадки и начала дальнейших процедур подготовки самолета к вылету на гейт обратились два опоздавших пассажира, которые, в соответствии с правилами и технологиями наземного обслуживания рейсов, уже не могли быть допущены к перелету. При этом, согласно материалам со средств объективного видеоконтроля, данные пассажиры отсутствовали у гейта с момента начала посадки на рейс говорится в пресс-релизе авиаперевозчика

Там добавили, что в 22.16 обе пассажирки направлялись в сторону выхода на посадку от ресторанной зоны терминала. Кроме того, об окончании посадки объявляли по громкой связи, а опаздывающих пассажиров приглашали на рейс отдельно.