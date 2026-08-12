Волочкова опоздала на рейс на Мальдивы специально Анастасия Волочкова рассказала о скандале с опозданием на Мальдивы

Москва12 авг Вести.11 августа Анастасия Волочкова опоздала на рейс, отправляющийся на Мальдивы, и устроила скандал с авиакомпанией. Подробности произошедшего "прима-балерина всея Руси", как она себя называет, рассказала МК.RU.

В ожидании посадки мы сели в кафе за стенкой от выхода на посадку, потому что пока я шла к этому выходу, сфотографировалась с половиной аэропорта. Ну, я же на отдых летела, и мне уже хотелось просто выдохнуть, сесть в кафе и выпить бокал вина. И все. Мы хотели пропустить всех пассажиров вперед, потому что если бы я пошла раньше, представляете, какое бы было столпотворение рассказала балерина

Компания "Аэрофлот" не пустила опоздавшую Волочкову и ее подругу на борт, поскольку посадка закончилась 2 минуты назад. Балерина назвала произошедшее позором и потребовала поменять билеты ей и семье с детьми из Таджикистана, которые тоже не смогли улететь. В сердцах Анастасия пообещала судиться, но теперь изменила свое решение.

Моя справедливость в том, что я прима-балерина всея Руси и я не собираюсь тратить на этих людей даже долю своего внимания. Ничего я не буду делать, хотя я человек правды заявила Волочкова

Сейчас она, наконец, добралась до своего острова на Мальдивах, где, по ее словам, все знают и называют "Наша мальдивская русская балерина".

Мне помогли и с багажом, и с заказом нового гидросамолета, чтобы долететь из Мале на остров. Ничего страшного, мы все урегулировали сообщила путешественница

Анастасия Волочкова добавила, что очень устала, выйдя после операции на сцену и дала много концертов в месяц. Теперь ей нужно отдохнуть в 29-й раз на своем мальдивском острове.