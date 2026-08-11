Рейс Вологда - Москва вернулся в аэропорт из-за насекомых в системе давления

Из-за насекомых в системе давления рейс Вологда - Москва развернули назад Рейс Вологда - Москва вернулся в аэропорт из-за насекомых в системе давления

Москва11 авг Вести.Пассажирский самолет Як-40 вологодского авиапредприятия, следовавший по маршруту Вологда - Москва, пришлось развернуть обратно. Причиной возможных неполадок в системе регулирования давления в кабине пилотов стали насекомые, сообщил источник ТАСС.

При выполнении рейсового перелета из Вологды в Москву, после взлета сработало предупреждение о возможных неполадках в системе регулирования давления в кабине пилотов сообщил источник

Для обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение о возвращении самолета в Вологду. Всех пассажиров перевели на резервный борт, после чего они благополучно долетели до Москвы, уточнили в авиакомпании.

Как отмечается, насекомые забили систему регулировки давления во время длительной стоянки лайнера.