Москва11 авгВести.Пассажирский самолет Як-40 вологодского авиапредприятия, следовавший по маршруту Вологда - Москва, пришлось развернуть обратно. Причиной возможных неполадок в системе регулирования давления в кабине пилотов стали насекомые, сообщил источник ТАСС.
При выполнении рейсового перелета из Вологды в Москву, после взлета сработало предупреждение о возможных неполадках в системе регулирования давления в кабине пилотовсообщил источник
Для обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение о возвращении самолета в Вологду. Всех пассажиров перевели на резервный борт, после чего они благополучно долетели до Москвы, уточнили в авиакомпании.
Как отмечается, насекомые забили систему регулировки давления во время длительной стоянки лайнера.