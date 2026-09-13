Луппиан о популярности Боярского: мы не поняли, что на нас обрушилось

Луппиан рассказала, как семья Боярского столкнулась с его популярностью Луппиан о популярности Боярского: мы не поняли, что на нас обрушилось

Москва13 сен Вести.Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала, что после выхода фильма "Собака на сене" они с мужем не сразу осознали масштаб популярности. Об этом она сообщила в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По словам Луппиан, после премьеры Боярскому начали приходить от поклонников многочисленные письма. Их количество измерялось коробками. Актриса отметила, что смешные письма они откладывали.

Мы вообще не поняли, что на нас обрушилось. Мы не понимали, что Миша теперь популярнейший артист сказала она

Луппиан вспомнила, что тогда их семья не воспринимала происходящее как славу и продолжала жить привычной жизнью.

Ранее Боярский рассказал ИС "Вести", как отнесся к возвращению Санкт-Петербургу его исторического названия в 1991 году.