Актриса Поргина заявила о будущем возвращении Ефремова в кино Актриса Поргина: Михаил Ефремов вернется в кино после работы в театре

Москва4 сен Вести.Михаил Ефремов в будущем вернется к съемкам в кино. Об этом заявила актриса Людмила Поргина "Газете.Ru".

Конечно [вернется в кино]. Он же только недавно вернулся свободным человеком, поэтому ищет себя в репертуаре, режиссуре, чтобы быть событием в театральной жизни отметила она

Поргина поддержала решение Ефремова сделать акцент на театральной деятельности. Она напомнила, что ее муж Николай Караченцов также считал театр главным делом и старался совмещать съемки с работой на сцене так, чтобы кино не мешало спектаклям.

По словам Поргиной, Ефремов считает такой подход правильным и сейчас стремится проявить себя в театральном репертуаре и режиссуре. Актриса подчеркнула, что он вернулся к свободной жизни лишь недавно, поэтому ему нужно время, чтобы заново найти себя в профессии.

Поргина уверена, что после этого периода Ефремов обязательно вернется в кино.

В апреле 2025 года Михаил Ефремов вышел из колонии, отбыв наказание по делу о ДТП со смертельным исходом. Условно-досрочное освобождение (УДО) артиста суд одобрил в конце марта того же года. В заключении актер провел около четырех с половиной лет из назначенного ему срока в восемь лет.