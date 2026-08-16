Режиссер Трофимова: сложно быть честным с партнером, если живешь по инерции Трофимова рассказала об открытии при работе над фильмом "Как пережить брак"

Москва16 авг Вести.Режиссер Виктория Трофимова при работе над фильмом "Как пережить брак" пыталась найти ответ на вопрос, возможно ли сохранить любовь и страсть после многих лет брака. Результатами изысканий она поделилась поделилась с ИС "Вести".

По словам режиссера, над этой проблемой размышляла вся съемочная группа, которая пришла к выводу, что честность по отношению к партнеру и к самому себе дается нелегко.

Мы думали над тем, можно ли в долгом браке сохранить ну вот любовь, страсть? Как, если ты живешь немного по инерции, то как оставаться честным по отношению к себе и к своему партнеру, и как на эту честность вообще выходить. Обнаружилось, что довольно сложно вести честный разговор, если ты живешь долго со своим партнером рассказала режиссер

В основе сюжета трагикомедии лежит история семейной пары, которой приходится заново влюбиться друг в друга, даже вопреки эксцентричной теще-актрисе. На 34-ом фестивале российского кино "Окно в Европу" в Выборге, фильм получил приз имена Армена Медведева.