Москва16 авгВести.Режиссер Виктория Трофимова при работе над фильмом "Как пережить брак" пыталась найти ответ на вопрос, возможно ли сохранить любовь и страсть после многих лет брака. Результатами изысканий она поделилась поделилась с ИС "Вести".
По словам режиссера, над этой проблемой размышляла вся съемочная группа, которая пришла к выводу, что честность по отношению к партнеру и к самому себе дается нелегко.
Мы думали над тем, можно ли в долгом браке сохранить ну вот любовь, страсть? Как, если ты живешь немного по инерции, то как оставаться честным по отношению к себе и к своему партнеру, и как на эту честность вообще выходить. Обнаружилось, что довольно сложно вести честный разговор, если ты живешь долго со своим партнеромрассказала режиссер
В основе сюжета трагикомедии лежит история семейной пары, которой приходится заново влюбиться друг в друга, даже вопреки эксцентричной теще-актрисе. На 34-ом фестивале российского кино "Окно в Европу" в Выборге, фильм получил приз имена Армена Медведева.