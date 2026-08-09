Режиссер Дарья Лебедева рассказала, как снимать оригинальные фильмы про любовь Режиссер Лебедева раскрыла секрет создания оригинальных фильмов про любовь

Москва9 авг Вести.Не стоит воспринимать истории про любовь как "понятные рельсы", нужно искать парадокс, который привносит свежесть в жанр. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась режиссер Дарья Лебедева.

Она добавила, что такие парадоксы делают оригинальными даже известные истории любви.

К историям любви нельзя относиться как к тому, что все должно идти по неким понятным рельсам, штампованным. Задача автора, который работает с этим жанром, - попробовать найти парадокс в каждой сцене для того, чтобы жанр казался свежее. Чтобы всем известные истории любви выглядели оригинально рассказала Лебедева

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