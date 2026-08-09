Москва9 авгВести.Не стоит воспринимать истории про любовь как "понятные рельсы", нужно искать парадокс, который привносит свежесть в жанр. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась режиссер Дарья Лебедева.
Она добавила, что такие парадоксы делают оригинальными даже известные истории любви.
К историям любви нельзя относиться как к тому, что все должно идти по неким понятным рельсам, штампованным. Задача автора, который работает с этим жанром, - попробовать найти парадокс в каждой сцене для того, чтобы жанр казался свежее. Чтобы всем известные истории любви выглядели оригинальнорассказала Лебедева
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