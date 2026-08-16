Режиссер "Темных мыслей": это семейная драма, обернутая в хоррор Режиссер Малахов рассказал о трансформации жанра в фильме "Темные мысли"

Москва16 авг Вести.В основе фильма "Темные мысли", представленного на фестивале "Окно в Европу" лежит семейная драма, трансформированная в хоррор. Об этом рассказал ИС "Вести" режиссер картины Владислав Малахов.

По его словам, он изначально задумывал подобную трансформацию, поскольку семейную драму можно превратить в любой жанр.

Изначально, конечно, это семейная драма, она лежит в основе, а потом уж как обернуть ее в любой жанр можно, хоть хоррор, хоть что угодно. Вот мы, собственно, так со сценаристами и планировали сделать. Не нужно бояться, нужно своих демонов запрячь в упряжку поделился своей задумкой автор

Также на фестивале "Окно в Европу" была представлена автобиографическая драма Антона Нефедова "За нашим домом сад". По словам председателя жюри Павла Лунгина, кинокартина иллюстрирует предчувствие войны, а также любовь к людям.