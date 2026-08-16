Лунгин: в фильме "За нашим домом сад" есть предчувствие войны Режиссер Лунгин рассказал о настроении фильма "За нашим домом сад"

Москва16 авг Вести.В кинокартине Антона Нефедова "За нашим домом сад" есть предчувствие войны, которая гонит людей. Таким мнением о фильме поделился с ИС "Вести" режиссер и председатель жюри фестиваля российского кино "Окно в Европу" Павел Лунгин.

Он добавил, что кинокартина наполнена любовью к людям, пониманием их жизни и проблем.

В этом фильме есть огромная любовь и понимание к людям … которые ссорятся, и собачатся, и любят друг друга, и преданы друг другу. В этом фильме есть предчувствие войны, которая гонит людей рассказал режиссер

Ранее режиссер картины Антон Нефедов рассказал, что в фильме "За нашим домом сад" он стремился показать, как надвигающаяся военная угроза "подсвечивает любовь". Действие ленты происходит в городе Грозный незадолго до начала Первой чеченской войны.