Сергей Безруков сообщил, кому посвящает свою работу в фильме "Не по-детски"

Безруков рассказал, кому посвящает свою работу в фильме "Не по-детски" Сергей Безруков сообщил, кому посвящает свою работу в фильме "Не по-детски"

Москва8 авг Вести.Актер Сергей Безруков рассказал ИС "Вести", что роль телеведущего в комедии "Не по‑детски" позволила ему вновь обратиться к пародийному жанру, который он особенно ценит. По его словам, он посвящает эту работу всем поклонникам этого вида своего творчества.

На фестивале "Окно в Европу" в Выборге прошел предпремьерный показ социальной комедии режиссера и жены Безрукова Анны Матисон "Не по-детски". По сюжету популярный телеведущий Марк Николаев, обвинив девочку из детдома в нечестной победе на шоу, хочет реабилитироваться и отправляется на ее поиски.

Для меня, конечно же, это возвращение к моим любимым пародиям. И всем поклонникам как раз этого моего рода творчества, собственно говоря, я это и посвящаю. Поэтому будет забавно прийти и посмотреть легкую добрую пародию не на человека, но на сценический образ рассказал Безруков

Премьера картины в России запланирована на сентябрь 2026 года.

Фестиваль "Окно в Европу" проходит с 4 по 9 августа. В программу вошли почти 100 фильмов.