Любовь Аксенова рассказала, что поразило ее в сериале "Подслушано в Выборге"

Аксенова рассказала, что поразило ее в сценарии "Подслушано в Выборге" Любовь Аксенова рассказала, что поразило ее в сериале "Подслушано в Выборге"

Москва8 авг Вести.В маленьких городах у людей особая связь с местом, в котором они живут. Эта особенность нашла отражение и в сценарии сериала "Подслушано в Выборге", рассказала "ИС Вести" актриса Любовь Аксенова.

На кинофестивале "Окно в Европу" в Выборге раскрыли имена главных актеров сериала "Подслушано в Выборге", который прямо сейчас снимается в городе. Адам Нехай сыграет почтальона Виталика, который нечаянно становится свидетелем преступления. Он невольно окажется препятствием в безупречном плане киллера Вики, приехавшей в Выборг ровно на один день. Ее роль исполнит Любовь Аксенова.

Выборг — небольшой город, и в сценарии это есть, и здесь это ощущается, что все так или иначе друг друга знают. Эта связь людей с местом меня поражает рассказала Любовь Аксенова

Фильм режиссера Петра Тодоровского — продолжение сериала "Подслушано в Рыбинске".

Про небольшой русский город на Волге мы рассказали. Теперь хотелось полностью перевернуть историю. Маленький русский город был зимой, а этот полурусский-полуфинский-полушведский городок снят летом. Интонация другая, местами даже пусть и с юмором, но готическая сообщил Тодоровский

На фестивале также прошел предпремьерный показ социальной комедии Анны Матисон "Не по-детски". Главную роль сыграл Сергей Безруков.