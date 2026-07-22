Москва22 июл Вести.Режиссер Владимир Котт приступил к съемкам лирической комедии "Отцовский клуб". Съемки проходят в Москве.

В центре картины – несколько мужчин разного возраста, которые встречаются в роддоме в ожидании начала партнерских родов. За несколько часов случайные знакомые успевают поспорить, повздорить, поделиться личными страхами и создать собственный "Отцовский клуб".

Режиссер Владимир Котт говорит, что хотел снять честную и живую историю о мужчинах, которые только учатся быть отцами.

Наш фильм о том, что семья – это не только счастливые фотографии и первые шаги малыша. Это еще и страхи, сомнения, ссоры, поддержка и умение вовремя подставить плечо. И если после просмотра зритель выйдет с мыслью, что вместе любые сложности переживать легче, значит, мы не зря рассказали эту историю подчеркнул режиссер

В главных ролях: Михаил Пореченков, Сергей Бурунов, Виктор Хориняк, Юрий Насонов и Макар Хлебников. Продюсерами выступают Георгий Малков (Инфинити Контент) и Ясмина Бен Аммар (телеканал "Россия").

К команде "отцов" также присоединились: Елена Яковлева, Павел Ворожцов, Елена Валюшкина, Денис Власенко, Таисия Вилкова, Дарья Верещагина, Олег Каменщиков, Ингрид Олеринская, Ирина Безряднова, Мария Пореченкова, Софья Аржаных и другие.

"Отцовский клуб" продолжает линию фильмов о семейных ценностях, заложенных ранее творческой командой в франшизах "Непослушник" и "На деревню дедушке".