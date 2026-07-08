Москва8 июл Вести.В преддверии Дня семьи, любви и верности общественный деятель и политик Виктор Бут, вернувшийся в Россию после почти 15 лет заключения в американской тюрьме, и его супруга, искусствовед Алла Бут, дали совместное интервью радио "Комсомольская правда". Они рассказали о том, как сохраняли семейные узы и преодолевали отчаяние в годы долгой разлуки.

Алла Бут, на протяжении полутора десятилетий боровшаяся за освобождение мужа, поделилась, что справляться с трудностями ей помогала память о предках-блокадниках. Она вспомнила свою мать, которая семилетней девочкой тушила зажигательные бомбы на крышах Васильевского острова в Ленинграде.

Когда на меня накатывало отчаяние, я думала: вот эта бессильная девочка карабкалась на крышу пятиэтажного дома... так неужели мне хуже, чем было моей маме? объяснила она источник своих сил

Сам Виктор Бут подчеркнул, что именно искренние чувства супруги помогли ему выдержать заключение, пишет KP.RU. По его мнению, в критических обстоятельствах человека спасает знание того, что его ждут и любят.

В самых сложных ситуациях только любовь, наверное, дает силы, когда уже ты думаешь, что вариантов нет... Наверное, самое главное – это ощущение близости, ощущение того, что о тебе не просто не забыли, а что тебя любят вопреки всем ситуациям отметил политик

Говоря о секрете прочности их союза, супруги сошлись во мнении, что ключевым фактором является постоянный диалог и доверие друг к другу. По словам Аллы Бут, основа настоящей любви кроется в готовности разговаривать и поддерживать внутреннюю близость на протяжении всей жизни, тогда как все остальные внешние обстоятельства уходят на второй план.