Губернатор Дрозденко раскрыл, что такое любовь Губернатор Ленобласти рассказал, какие чувства он считает любовью

Москва1 мая Вести.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" дал совет молодым людям, как понять, являются ли чувства к другому человеку любовью.

Александр Дрозденко вместе со своей супругой Ириной Дрозденко в браке уже более 40 лет. У пары две дочери.

Если вы расстались, и ты скучаешь, это любовь. Если вы расстались, и ты о любимой или о любимом не вспомнил в течение суток, значит, это не любовь отметил Дрозденко

В качестве примера губернатор рассказал о традиции в своей семье.

С супругой даже утром, если мы расстаемся, у нас есть такая традиция: мы друг другу отправляем такие, мы называем это "ирики"… Ее зовут Ирина. "Ирики" она назвала. Это короткие такие, иногда смешные, иногда шуточные смс, чтобы поддерживать связь в течение дня поделился он

Кроме того, в отношениях важно доверять друг другу, заключил Дрозденко.

Также Дрозденко раскрыл, что, по его мнению, лежит в основе крепкой семьи.