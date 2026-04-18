Сергей Лавров с теплотой вспомнил о случае с Мадлен Олбрайт Лавров рассказал про человеческий жест экс-генсека США Мадлен Олбрайт

Москва18 апр Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров с теплотой вспомнил о работе с американским политиком Мадлен Олбрайт. Раньше он мог вступать с ней в жесткие прения на публике в Совете Безопасности, а уже без камер искать пути развязки.

Сергей Лавров отметил, что всегда с уважением относился ко всем иностранным коллегам.

Мы могли, по-русски говоря, цапаться на публике в Совете Безопасности, а потом профессионально отходить в сторону и уже без камер искать пути развязки. сказал он в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума

Он вспомнил случай в 1995 году, когда приехал в Нью-Йорк. Мадлен Олбрайт была постоянным представителем США, и тогда произошел инцидент, связанный с незаконным полетом самолета из Флориды на Кубу. Кубинцы его сбили.

В Москве была глубокая ночь, а американцы потребовали немедленного созыва заседания Совета Безопасности. Проведя краткий обмен выступлениями, был сделан перерыв, и Сергей Лавров с Мадлен Олбрайт согласовали два параграфа, которые в конечном итоге устроили и Москву, и Вашингтон, и Гавану.

Я вот ценю такие моменты добавил он

Сергей Лавров вспомнил, что Мадлен Олбрайт, когда приглашала его в гостиницу, где она жила, предлагала ему спокойно покурить.