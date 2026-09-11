Москва11 сен Вести.Вокруг личной жизни актера Даниила Воробьева разразился скандал. Причиной этому послужило расставание с его избранницей Мариной Смирновой, а также судебный процесс по определению места жительства их дочери и взысканию алиментов. О деталях пишет KP.RU.

Накануне юрист Маргарита Гаврилова заявила, что Воробьев расстался со Смирновой, забрал дочь и потребовал с бывшей гражданской супруги алименты в размере пяти миллионов рублей. По утверждению юриста, он также написал заявление, по которому было возбуждено уголовное дело в отношении Смирновой по статьям 137, 138 и 272 УК РФ.

Адвокат актера Александр Почуев сообщил, что ходатайствовал в суд о закрытии процесса, а также попросил редакции популярных ток-шоу соблюдать тайну частной жизни Воробьева и не разглашать информацию о его несовершеннолетней дочери Эльзе-Лиле.

Актер Даниил Воробьев глубоко переживает тот факт, что отдельные личности ради хайпа пытаются из его личной жизни и членов его семьи сделать "ток-шоу". Действительно, в настоящее время в одном из судов города Костромы рассматривается иск матери его ребенка к нему об определении места жительства дочери и взыскании с него алиментов. Ни о какой задолженности по уплате алиментов, тем более в таком масштабе в 5 млн рублей и речи быть не может отметил он

Ранее стало известно, что актер Данила Козловский стал ответчиком по иску о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.