Экс-жена Диброва требует с Товстик 5 млн рублей за пост Бывшая жена Диброва подала иск к Товстик на 5 млн рублей

Москва1 сен Вести.Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина подала в московский суд иск к Елене Товстик, бывшей супруге бизнесмена Романа Товстика. Она требует взыскать с нее 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда из-за публикации в соцсетях. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Елена и Роман Товстик развелись осенью 2025 года после 22 лет брака. За время совместной жизни у пары родились шестеро детей. Сейчас Роман Товстик состоит в отношениях с Полиной Дибровой. Подробности разводов обеих пар стали широко обсуждаться после того, как участники этих событий неоднократно публично высказывались друг о друге.

Согласно иску, в июле 2026 года Елена Товстик разместила в одной из социальных сетей пост, который, по мнению Дибровой, содержит сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию.

Диброва утверждает, что в публикации содержались заявления о якобы совершенных ею аморальных и асоциальных поступках, а также недостоверная информация о деталях ее личной жизни.

В пресс-службе суда пояснили, что истица просит признать эти сведения не соответствующими действительности, обязать Товстик удалить публикацию и опровергнуть ее содержание. Кроме того, Диброва требует взыскать с ответчицы 5 млн рублей компенсации морального вреда и назначить судебную неустойку.