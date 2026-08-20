Москва20 авг Вести.Роскомнадзор направил в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 100 тысяч рублей с бывшей жены рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) Дилары Зинатуллиной. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, претензии связаны с неуплатой налогов. Блогерша не перечислила в бюджет обязательные отчисления за рекламу в своих социальных сетях.

Ранее Максим Грачевский, сын основателя "Ералаша" Бориса Грачевского, подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 39 миллионов рублей с совладельца и генерального директора компаний, связанных с производством передачи, Аркадия Григоряна.